Подросток ворвался на урок с криком, что ему нечего терять - очевидец

Одноклассница стрелка рассказала о подробностях нападения

К школе 263 сейчас несут цветы и свечи. То, что произошло сегодня для спального района северо-востока Москвы стало настоящим шоком. Одноклассники в один голос говорят - таким подростка они еще не видели. Вначале все решили, что это игра, но после предупредительных выстрелов в окно, десятиклассник в упор застрелил учителя Андрея Кирилова и одного из подоспевших сотрудников полиции.

"Начался четвертый урок, урок географии, и спустя 10 минут врывается наш одноклассник и стреляет в учителя. Сказал, что ему терять нечего, он и так уже смертник", - рассказала ученица школы Людмила Архипова.

По ее словам, у подростка был немного бешеный взгляд, он был одет в длинное женское пальто и кричал: "Ребята, не бойтесь, это все сон". Такое поведение, словам одноклассницы, было совершенно не типично для него. "Мы с ним с первого класса общались хорошо, он ко всем очень доброжелательно относится. Шел на золотую медаль", - отметила она.

Стрельба в школе в Отрадном

Напомним, что в понедельник днем молодой человек захватил в заложники своих одноклассников, убив учителя. Охранник вызвал полицию, но когда правоохранители попытались войти в кабинет, школьник открыл по ним огонь. В результате были ранены два полицейских: один погиб, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Чтобы избежать новых жертв, полицейские попросили помощи у родителей ученика. "Отец подростка пытался по телефону убедить отпустить школьников. Затем его экипировали бронежилетом и он вошел в класс. После тридцатиминутного разговора молодой человек стал отпускать школьников", - рассказал начальник ГУ МВД России по городу Москве Анатолий Якунин.

После того как злоумышленник остался наедине с отцом, ворвался спецназ и задержал подростка.

В настоящее время с задержанным работают следователи и психологи, решается вопрос о мере пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Захват заложников", "Убийство" и "Посягательство на жизнь полицейского". Причем, хотя все статьи являются особо тяжкими, но подозреваемому грозит не более 10 лет заключения в воспитательной колонии, так как он еще является несовершеннолетним.

Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Чтобы точно установить мотивы произошедшего, будет также изучен компьютер школьника и все, что сопряжено с его личной жизнью. Вместе с тем уже известно, что молодой человек характеризовал себя послушным и усердным.

"Юноша был отличником и, скорее всего, это был эмоциональный срыв. Что послужило причиной срыва сейчас устанавливается", - рассказал представитель СК РФ Владимир Маркин.

По некоторым данным, подросток решился пойти на захват школы из-за конфликта с одним из учителей, который не хотел ставить ему высший балл за успеваемость.