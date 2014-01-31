В 2013 году было выдано почти 18 тысяч патентов для ИП

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый шестой индивидуальный предприниматель в столице использует патентную систему налогообложения, информирует пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.

Так, в 2013 году количество приобретенных патентов составило 17 600, из них около 6 000 приобретено на 2014 год. При этом поступления в городской бюджет составили 488 млн рублей.

"Все средства, полученные городом от "продажи" патентов, направляются на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий тех районов, где они были собраны. Поэтому наша общая задача на перспективу совместно со средствами массовой информации, налоговыми инспекциями и префектурами города, продолжать активную работу в данном направлении, информируя индивидуальных предпринимателей о преимуществах патентов", - заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

По его словам, задача властей - вывести предпринимателей из тени. Всего в столице зарегистрированы 210 тысяч индивидуальных предпринимателей, но реально работают около 80 тысяч.

Напомним, с января 2013 года в России действует список из 65 видов предпринимательской деятельности, для ведения которых можно купить патент, заменяющий уплату некоторых налогов. Его могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.