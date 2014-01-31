Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января 2014, 16:28

Экономика

В 2013 году было выдано почти 18 тысяч патентов для ИП

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый шестой индивидуальный предприниматель в столице использует патентную систему налогообложения, информирует пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.

Ссылки по теме


Так, в 2013 году количество приобретенных патентов составило 17 600, из них около 6 000 приобретено на 2014 год. При этом поступления в городской бюджет составили 488 млн рублей.

"Все средства, полученные городом от "продажи" патентов, направляются на реализацию мероприятий по благоустройству и содержанию территорий тех районов, где они были собраны. Поэтому наша общая задача на перспективу совместно со средствами массовой информации, налоговыми инспекциями и префектурами города, продолжать активную работу в данном направлении, информируя индивидуальных предпринимателей о преимуществах патентов", - заявил руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

По его словам, задача властей - вывести предпринимателей из тени. Всего в столице зарегистрированы 210 тысяч индивидуальных предпринимателей, но реально работают около 80 тысяч.

Напомним, с января 2013 года в России действует список из 65 видов предпринимательской деятельности, для ведения которых можно купить патент, заменяющий уплату некоторых налогов. Его могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.

Сайты по теме


налоги бизнес патенты Максим Решетников экономика и предпринимательство индивидуальные предприниматели

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика