Совфед одобрил закон о местных торговых сборах

Фото: m24.ru

26 ноября Совфед одобрил закон о введении местных сборов с бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь в Налоговый кодекс вводится новая глава "Торговый сбор". С 2015 года его смогут устанавливать власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

При этом срок владения недвижимостью увеличивается с трех до пяти лет. А плательщиками муниципального сбора признаются малые торговые организации и индивидуальные предприниматели. Освобождаются от уплаты сбора те ИП, которые используют патентную систему налогообложения.

Отметим, что при обсуждении закона в Совфеде несколько сенаторов высказались против его принятия. Например, сенатор от Курганской области Сергей Лисовский считает, что закон может ударить по малым торговым точкам, а после принятия закона доходы в бюджет будут минимальными.

Напомним, что 21 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о местных торговых сборах. Документ был принят большинством голосов "Единой России" - 237 голосов "за", 204 - "против". Депутаты фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" закон не поддержали.

Федеральный закон определяет предельные ставки сбора, однако конкретные ставки будут назначать муниципалитеты в расчете на объект торговли или на его площадь. При этом ставка сбора не может превышать сумму налога по патентной системе налогообложения.

Отметим, что столичные власти планируют ввести местные сборы с торговых объектов с 1 июля 2015 года. "В ближайшее время мы объявим те решения, которые уже обсуждаются с бизнесом. При этом за базу мы берем более низкие ставки, которые уже действуют в Москве для патентов. Ставки в столице будут ниже максимальных, определенных на федеральном уровне ", - сообщил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

Величина сборов не будет привязана к обороту фирмы и доходности. Сумму платежей установят исходя из площади торгового помещения.

По словам руководителя научного направления "Макроэкономика и финансы" института экономической политики имени Гайдара Сергея Дробышевского, введение сбора поможет бороться с недобросовестными налогоплательщиками, которые приуменьшают свою реальную прибыль.

"Можно предполагать, что свыше 50 процентов торгового оборота мелких сетей и магазинов - находятся в тени", - пояснил он.