Владельцы сельхозземель, нарушившие закон, заплатят 8 млн руб. налога

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Владельцев неиспользуемых по назначению сельхозземель в Московской области обяжут заплатить налог в размере 8 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".



Согласно законодательству, если собственник участка для сельхозпроизводства использует его в других целях, исчисление земельного налога проводится по повышенной ставке – до 1,5% от кадастровой стоимости, установленной для категории "прочие земли".

По данным УФНС РФ по Московской области, в налоговые инспекции Подмосковья поступило 255 постановлений о привлечении к административной ответственности должностных лиц организаций, нарушающих порядок использования сельскохозяйственных земель. В итоге по повышенной ставке владельцам сельхозземель дополнительно начислено 8 миллионов рублей налога.

Добавим, что налогообложение по льготной ставке не превышает 0,3% от кадастровой стоимости.