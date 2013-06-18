Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 13:40

Экономика

Власти Москвы поддержат автопроизводителей снижением налогов

Автопроизводителей могут освободить от уплаты налога на имущество

Московские власти поддержат автопроизводителей снижением налоговой ставки. Изменения, прежде всего, коснутся двух предприятий, которые собирают автомобили на столичных заводах.

Поправки к законопроекту, призванному поддержать производителей автомобилей, были одобрены 18 июня на заседании правительства Москвы, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Столице не обойтись без инновационной и конкурентоспособной промышленности, отметил исполняющий обязанности министра правительства Москвы и руководителя департамента экономической политики Максим Решетников. Налоговые льготы будут предоставляться в обмен на инвестиции в городскую среду, производство и обучение высококвалифицированных кадров.

Так, в частности, речь шла об ОАО "Автофрамос", которое собирает машины Renault Logan, Sandero и Duster на территории бывшего завода "Москвич". За 8 лет автопроизводитель инвестирует в город около 21 миллиарда рублей. Кроме того, за это время в столичный бюджет от предприятия поступит примерно 9 миллиардов рублей налогов.

Также поддержка будет оказана ООО "МосАвтоЗИЛ".

Взамен московские власти предлагают освободить автопроизводителей от уплаты налога на имущество организаций и установить для них ставку налога на прибыль в размере 13,5 процентов (обычная ставка - 18 процентов). Кроме того, предприятия уже платят по пониженной ставке арендную плату за землю.

Льготы предоставляются сроком на 5 лет. Предложение правительства рассмотрят депутаты Мосгордумы.

Отметим, что ранее уже существовал аналогичный закон, который действовал с 2008 года. 1 января 2013 года он утратил силу.

налоги законы бюджет автопроизводители экономика и предпринимательство

