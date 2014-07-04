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Налоги

04 июля 2014, 16:06

Поступления от сдачи в аренду жилья в Москве выросли на треть

налоги аренда жилья

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам первого полугодия 2014 налоговые поступления от сдачи в аренду жилья в Москве выросли на 32%, сообщает МИА "Россия сегодня".

За этот период столичные власти собрали 671 миллион рублей налогов по доходам от сдачи в аренду жилья. При этом за аналогичный период прошлого года было собрано 507 миллионов рублей.

Отмечается, что общий объем налоговых поступления по аренде жилья в первом полугодии 2014 года составил около 800 миллионов рублей. В эту сумму входят поступления от продажи патентов на сдачу в аренду жилых помещений.

Ранее сообщалось, что более 23 тысяч москвичей уплатили налоги с доходов за аренду квартир в прошлом году. Бюджет Москвы получил около 700 миллионов рублей, которые пустят на благоустройство дворов.

В течение прошлого года правоохранители проверили 18,8 тысяч сообщений о квартирах, незаконно сдаваемых в аренду. Три четверти из них подтвердились. В таких случаях с гражданами, которые не платили налоги со сдачи квартир, проводят разъяснительную работу налоговики. Кроме того, квартиры недобросовестных арендаторов будут проверять участковые на предмет проживания в них посторонних лиц.

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