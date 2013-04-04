Власти Москвы планируют собрать до 5 млрд руб. налогов от аренды жилья

Собираемость налогов от сдачи квартир намерены увеличить в девять раз

Власти Москвы намерены в 9 раз увеличить собираемость налогов с доходов от сдачи квартир в аренду уже к концу 2014 года. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

По его словам, в 2011 году через налог на доходы физических лиц москвичи, сдающие жилье, заплатили городу порядка 120 миллионов рублей. В 2012 году эта сумма увеличилась почти в 5 раз – почти до 600 миллионов рублей.

Андрей Шаронов отметил, что сумма в 5 миллиардов рублей, в которую регулярно оцениваются упущенные доходы города от рынка серой аренды, это всего лишь ориентир по собираемости налогов. По мнению чиновника, к такому показателю по налоговым сборам Москва должна прийти в 2013-2014 годах. При этом заммэра отказался называть максимальный оценочный уровень потерь города от аренды квартир, чтобы "не шокировать людей".

