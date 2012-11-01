Арендодатели квартир могут вместо уплаты налогов покупать патенты

Фото: ИТАР-ТАСС

Люди, сдающие жилье, могут быть освобождены от уплаты подоходного налога, если купят патент на свою квартиру.

Это позволит арендодателю не платить ежемесячно налог в 13 процентов, а вносить фиксированную сумму на год вперед, пояснил в интервью "Москве 24" заммэра по экономической политике Андрей Шаронов.

Такая возможность существует уже сейчас. Но патенты могут распространиться не только на аренду жилья. Так, в Мосгордуму внесен законопроект, по которому патентная система налогообложения может быть введена для 65 видов предпринимательской деятельности.

Что касается налога на имущество, то, по словам Шаронова, его повышение находится в рамках нормы. "Могу вам сказать, что Москва находится в границах тех ставок, которые определены федеральным налоговым кодексом. И суть изменения состоит в том, что мы чуть-чуть повышаем эти ставки, не достигая федерального <уровня>", - отметил заммэра.

По словам Шаронова, в перспективе возможно введение другой системы оценки стоимости квартиры. Это позволит сделать налоги на квартиру более адекватными рыночной цене жилья.

"Здесь мы тоже зависим от решения федеральных властей, которые продекларировали свое намерение перейти к кадастровой стоимости от инвентарной, которая сейчас оценивается по данным бюро технической инвентаризации (БТИ). Но это решение пока не вступило в силу. Кадастровая стоимость, она будет существенно ближе к рыночной", - рассказал заммэра.