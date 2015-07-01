Москвичи могут получить консультации по налоговым вопросам в центрах госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В центрах "Мои документы" увеличилось количество предоставляемых услуг. Теперь горожане могут получить там консультации по налоговым вопросам, сообщает пресс-служба центров.

"Для удобства посетителей сотрудники центров начали оказывать четыре услуги Управления федеральной налоговой службы России", – отмечается в релизе. Это:

бесплатное информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах и порядке их уплаты;

предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

предоставление выписок из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;

предоставление справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Услуги эти можно получить в любом удобном центре, без привязки к месту прописки. Также эти услуги оказывают и в мобильных офисах, работающих в населенных пунктах Новой Москвы.

Помимо этого, в центре госуслуг Басманного района стартовал пилотный проект по государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. Обновленный перечень услуг можно посмотреть здесь.

Ранее во всех центрах госуслуг появились графики средней загрузки по дням недели и часам. На портале "Наш город" жители также могут оставить свои замечания о работе центров госуслуг. Например, можно сообщить о случаях, когда время ожидания в очереди за оформлением документов превысило положенные 15 минут.

До этого в городских центрах госуслуг по просьбам москвичей появились специальные консультанты. Они помогают посетителям в оформлении заявлений и записи на приемы, а также рассказывают, как воспользоваться электронным услугами.

Всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные центры госуслуг предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов.