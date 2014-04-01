Налоговая нагрузка на малый бизнес в Москве не увеличится - Решетников

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент экономической политики и развития Москвы опроверг информацию о готовящемся увеличении налоговой нагрузки на малый бизнес, появившуюся на днях в ряде СМИ. Как объяснили в пресс-службе ведомства, поправки, внесенные в Налоговый Кодекс РФ, служат лишь для устранения возможности уклонения от уплаты налогов и не касаются индивидуальных предпринимателей.

"Предусмотренные законопроектом нормы не ведут к увеличению налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства и добросовестных налогоплательщиков из числа представителей среднего бизнеса. Они представляют собой сугубо техническую корректировку действующих норм законодательства", - отметили в департаменте.

Согласно поправкам, применяющие упрощенную систему налогообложения и платящие единый налог на вмененный доход организации не будут освобождаться от уплаты налога на имущество объектов недвижимости, база по которым определяется как их кадастровая стоимость (торговые и офисные центры, объекты общественного питания и бытового обслуживания площадью свыше 5 тысяч квадратных метров). Во всех остальных случаях организации по-прежнему освобождаются от уплаты налога в полном объеме.

"Ответственно заявляю, что введение в действие обсуждаемых поправок не окажет негативного влияния на совокупную налоговую нагрузку субъектов малого предпринимательства ни напрямую, ни косвенно, через рост арендной платы", - сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников.

Напомним, московское законодательство распространяет режим налогообложения имущества, исходя из кадастровой стоимости, исключительно на отдельно стоящие здания площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, предусматривая для субъектов малого бизнеса дополнительный налоговый вычет в 300 квадратных метров в отношении такой недвижимости и помещений в ней.