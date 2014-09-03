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Свежая пресса

03 сентября 2014, 19:18

В нижегородской деревне нашли старинный сундук Louis Vuitton

находки свежая пресса чемонданы Louis Vuitton

Фото: ИТАР-ТАСС

Жительница нижегородской деревни обнаружила в доме раритетный сундук Louis Vuitton, сообщает "Нижегородский рабочий".

"Я была погружена в свои мысли, и взгляд совершенно случайно остановился на сундуке, покрытом каким-то покрывалом, как это любят делать бабушки. Рисунок на сундуке смутно что-то напоминал, - рассказала Татьяна Л. - Оказалось, что сундук украшала символика, похожая на узор Louis Vuitton".

Выяснить, как раритет оказался в доме, она не смогла, но предположила, что чемодан привез с войны или купил в послевоенное время ее прадед-военный, который много ездил в командировки.

Она рассказала эту историю в официальном представительстве Louis Vuitton в России и предложила купить находку, но там пока не ответили. На форуме "Кладоискатели и коллекционеры" портала НН.РУ сундук оценили в 25—170 тысяч рублей.

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Напомним, что с Louis Vuitton в прошлом году была связана еще одна курьезная история. В декабре 2013 года на Красной площади появился гигантский сундук. В нем должна была проходить выставка "Душа странствий", приуроченная к 120-летию ГУМа. Средства от продажи билетов хотели перечислить в благотворительный фонд "Обнаженные сердца". Появление чемодана на площади вызвало неоднозначную реакцию у москвичей. Многие требовали убрать павильон. В результате чемодан демонтировали, а компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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