Якунин вручил миллион рублей тем, кто помог найти убийцу Щербакова

Анатолий Якунин. Фото: ИТАР-ТАСС
Глава столичной полиции Анатолий Якунин вручил миллион рублей гражданам, которые помогли раскрыть убийство жителя района Бирюлево Западное Егора Щербакова. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Ранее московский главк обещал вознаграждение тем, кто поможет полиции установить личность и местонахождение убийцы Щербакова Орхана Зейналова.
Напомним, убийство москвича Егора Щербакова произошло в ночь на 10 октября в Востряковском проезде. По подозрению в убийстве задержан приезжий таксист из Азербайджана Орхан Зейналов. Он арестован судом до 10 декабря, однако на заседании отказался признать вину и потребовал отпустить его под залог.
13 октября в Бирюлево начались массовые беспорядки во время народного схода, организованного местными жителями после убийства 25-летнего москвича Егора Щербакова. Агрессивно настроенная толпа начала громить торговый центр, а затем перевернула несколько машин.