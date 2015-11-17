Никиту Михалкова наградили за вклад в мировой кинематограф

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Никита Михалков получил премию за вклад в мировой кинематограф 46-го Индийского международного кинофестиваля в Гоа, сообщает ТАСС. Награду ему вручат 24 ноября.

Режиссер лично приедет получить премию. На кинофестивале также пройдет ретроспектива его фильмов. Зрители смогут посмотреть картины "Солнечный удар", "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем".

"Важная персона": Никита Михалков

Напомним, Международный кинофестиваль в Гоа – крупнейший в Индии и один из самых главных кинофестивалей Азии, основанный в 1952 году. Проводится ежегодно в одном из прибрежных городов штата Гоа. В этом году он пройдет с 20 по 30 ноября.

В 2012 году премии за вклад в мировой кинематограф удостоился польский режиссер Кшиштоф Занусси, в 2013 году – чешский режиссер Иржи Мензель, а в 2014 году – китайский режиссер Вонг Кар-Вай.