Россияне завоевали пять медалей в десятый день Олимпиады

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России завоевала пять медалей в десятый день соревнований на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В общекомандном зачете россияне расположились на четвертой строчке протокола, сообщает телеканал "Москва 24".

Золотые медали достались борцу Давиту Чакветадзе в весовой категории до 85 килограммов и боксеру Евгению Тищенко (до 91 килограмма).

Серебро и бронза на счету гимнаста Дениса Аблязина за удачное выступление в опорном прыжке и упражнении на кольцах соответственно.

Бронзу завоевали борец Сергей Семенов в весовой категории до 130 килограммов и все тот же Аблязин, только уже за кольца.

В копилке сборной России на данный момент 35 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. В общекомандном зачете российская команда уступает лишь США, Великобритании и Китаю.

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