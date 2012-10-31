Мировое турне мюзикла "Нотр-Дам де Пари" стартует в Москве

Оригинальную версию мюзикла "Нотр-Дам де Пари" покажут в Москве

Знаменитый мюзикл "Нотр-Дам де Пари" (Notre-Dame de Paris) в англоязычной версии начнет мировое турне в Москве. Спектакли пройдут на сцене "Крокус Сити Холла" с 31 октября до 4 ноября включительно.

Английская версия мюзикла появилась чуть позже французской, либретто к ней написал Вилл Дженнингс, автор композиции My Heart Will Go On из фильма "Титаник". В этой постановке партию Квазимодо исполняет знаменитый канадский певец Мэтт Лоран, партию Эсмеральды – итальянская звезда Алессандра Феррари.

Сцена будет оформлена в минималистичном стиле, однако организаторы уже привезли в Москву 200 тонн декораций, сообщает РИА Новости. Билеты на мюзикл продаются по цене от 2,5 до 20 тысяч рублей.

Мюзикл "Нотр-Дам де Пари", основанный на одноименном романе Виктора Гюго, начал свое триумфальное шествие по миру в 1998 году, премьера состоялась в Париже. За 14 лет спектакль посмотрели восемь миллионов человек, а по количеству проданных в течение первого года билетов мюзикл вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Песня Belle во Франции была признана лучшей песней ХХ века, а в России стала лучшей песней десятилетия.

Отметим, в 2012 году десятилетний юбилей отмечает российская версия мюзикла, главные роли в которой исполнили Вячеслав Питкун, Антон Макарский и Светлана Светикова.