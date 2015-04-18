Форма поиска по сайту

18 апреля 2015, 22:09

Культура

В столице состоялась 21-я церемония вручения премии "Золотая маска"

Фото: facebook.com/goldenmaskfestival

В академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась 21-я церемония вручения премии "Золотая маска". Об этом говорится в официальной группе "Золотой маски" в Facebook.

Оперетта/мюзикл

Премию в номинации "Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле" вручили Марии Лагацкой-Зиминой за роль Хедды Хоппер в постановке "Чаплин" (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург). Номинация "Лучшая мужская роль в оперетте/мюзикле" присуждена Евгению Зайцеву
за роль Чаплина в одноименной постановке. Сам спектакль признан лучшим в оперетте/мюзикле.

Лучшим режиссером в оперетте/мюзикле признан Владимир Панков за спектакль "Машина" ("Гоголь-центр", Москва).

Балет и современный танец

Премию за "Лучшую женскую роль в балете и современном танце" вручили Екатерине Крысановой за роль Катарины в постановке "Укрощение строптивой" (Большой театр, Москва). Лучшую мужскую роль присудили Владиславу Лантратову за роль Петруччо в той же постановке.

Лучшим дирижером в балете и современном танце стал Павел Клиничев за спектакль "Цветоделика" (Театр оперы и балета, Екатеринбург). Вячеслав Самодуров за работу над этой же постановкой получил премию как лучший балетмейстер/хореограф.

Лучшим спектаклем в современном танце признан "Экспонат/Пробуждение" (Александринский театр, Санкт-Петербург), а лучшим спектаклем в балете - "Укрощение строптивой".

Опера

В номинации "Лучшая женская роль в опере" победила Надежда Кучер за Донью Исабель в "Королеве индейцев" (Театр оперы и балета, Пермь), а "Лучшую мужскую роль в опере" присудили Дмитрию Белосельскому за роль Филиппа II в "Дон Карлосе" (Большой театр, Москва).

Театр кукол

Постановка "КУККАФЕ "У.ШЕКСПИРА" (театр "Тень", Москва) выиграл премию в номинации "Лучший спектакль в театре кукол". А лучшим режиссером в театре кукол стал Евгений Ибрагимов за спектакль "Когда я снова стану маленьким" (Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова, Санкт-Петербург; Творческое объединение "КультПроект", Москва).

Драма

Лучшим режиссером в драме признан Юрий Бутусов за постановку "Три сестры" (Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург).

Номинация "Лучшая мужская роль в драме" досталась Игорю Миркурбанову за роль Федора Карамазова в постановке "Карамазовы" (Московский художественный театр им. А.П. Чехова), а "Лучшая женская роль в драме" - Ксении Орловой за работу в постановке "Возмездие 12" (Центр драматургии и режиссуры, Москва).

Подробнее о номинантах премии можно узнать здесь.

Премия "Золотая маска" учрежден в 1994 году Союзом театральных деятелей России. Присуждается за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол.

Лауреаты премии определяются на ежегодном Фестивале спектаклей-номинантов.

В этом году только основных номинаций было 34, а число номинантов - более 200. Для их отбора эксперты отсмотрели 636 спектаклей. Из них на конкурс выдвинули 56 постановок 42 театров из девяти городов России. Больше всего номинаций было у Большого театра - 18.

