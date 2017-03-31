Прощание с Чаком Берри пройдет в родном городе музыканта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Церемония прощания с легендарным музыкантом Чаком Берри состоится 9 апреля в его родном городе Сент-Луисе (штат Миссури), сообщает телеканал ABC.

Открытая церемония начнется в 8 утра, где все желающие смогут проститься с "отцом рок-н-ролла", после чего в узком кругу близких друзей и родственников пройдут похороны музыканта.

Певец скончался 18 марта а 91-м году жизни и не дожил всего нескольких недель до выхода первого за 40 лет сольного альбома. Известно, что пластинка получит название CHUCK и будет посвящен жене музыканта Тодди.

Ранее сообщалось, что по мнению продюсеров пластинка станет одной из лучших в карьере Чака.

Чак Берри родился 18 октября 1926 года. Он стал одним из родоначальников рок-н-ролла, чьи песни исполняют многие рок-группы с мировым именем. Именно ему принадлежит музыка из фильма "Криминальное чтиво", под которую танцевали Ума Турман и Джон Траволта. Саундтрек стал настоящей визитной карточкой ленты Квентина Тарантино.



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