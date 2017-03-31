Прощание с Чаком Берри пройдет в родном городе музыканта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Церемония прощания с легендарным музыкантом Чаком Берри состоится 9 апреля в его родном городе Сент-Луисе (штат Миссури), сообщает телеканал ABC.
Открытая церемония начнется в 8 утра, где все желающие смогут проститься с "отцом рок-н-ролла", после чего в узком кругу близких друзей и родственников пройдут похороны музыканта.
Певец скончался 18 марта а 91-м году жизни и не дожил всего нескольких недель до выхода первого за 40 лет сольного альбома. Известно, что пластинка получит название CHUCK и будет посвящен жене музыканта Тодди.
Ранее сообщалось, что по мнению продюсеров пластинка станет одной из лучших в карьере Чака.
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Видео: YouTUBE/Miramax