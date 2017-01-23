"Мелодия" выпустила необычный диск "Низкие струнные"

Фото: facebook.com/poltavski

Одним из первых CD классической музыки, выпущенных "Мелодией" в 2017 году, стал альбом "Низкие струнные (Live)" в рамках серии "Мелодия априори". Об этом сообщает пресс-служба звукозаписывающей фирмы.

На диске представлены образцы камерной музыки, созданные в разную эпоху, но предназначенные для исполнения на альте, виолончели и контрабасе. "Мелодия" отмечает, что запись трудно поставить в один ряд с другими примерами камерной музыки, так как своеобразны инструментальный состав, выбор композиторов и жанрово-стилистическая классификация произведений. Здесь есть Трио ми-минор представителя раннего английского барокко Мэтью Локка, шуточный "Дуэт в очках" Бетховена, а рядом – Альфред Шнитке, Владимир Рябов и композиторы западноевропейского авангарда.



Музыканты, силами которых прозвучала эта программа: альтист Сергей Полтавский, виолончелист Евгений Румянцев, контрабасист Григорий Кротенко и звукорежиссер Московской консерватории, создатель единого звукового пространства "низких струнных" Михаил Спасский.

Еще одна деталь, которая отличает запись – "живой" концертный звук. Концерт был записан в Малом зале консерватории 29 сентября 2016 года. Фиксируя текущие события, "Мелодия" продолжает свою многолетнюю традицию.

Диск доступен на iTunes и на сайте "Мелодии".