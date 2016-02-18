Музей VI съезда компартии Китая откроется в июле

Фото: Синьхуа/ТАСС

В июле в главном доме усадьбы Мусиных-Пушкиных Троицкого административного округа откроется Китайский культурный центр, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Реставрация началась еще в ноябре 2015 года. После ее завершения в здании разместится экспозиция, посвященная VI съезду Коммунистической партии Китая, который проходил именно в этой усадьбе в 1928 году. Это был единственный съезд, проведенный за пределами КНР. Тогда в усадьбу съехалось более 100 делегатов. Принятые на съезде решения сыграли значимую роль в истории коммунистической партии Китая.

Экспозицию выставки доставят в Москву из Пекина. В отреставрированных залах появятся фотографии Мао Цзэдуна, а также делегатов исторического съезда. Посетители культурного центра увидят стенды с изречениями вождя, плакаты на китайском языке с лозунгами Коммунистической партии Китая.

На первом этаже усадьбы установят мультимедийные экраны, рассказывающие гостям об истории памятника. Реставрационные работы главного здания почти завершены, однако специалистам еще предстоит привести в порядок ограду, ведущую к парадному входу усадьбы.

Ранее m24.ru сообщало, что китайская сторона давно предлагала отреставрировать здание и разместить в нем филиал музея VI съезда компартии Китая.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, до реконструкции главный дом усадьбы находился в плачевном состоянии. Площадь здания составляет 1741 квадратный метр. Поскольку усадьба является объектом культурного наследия, реконструкция выполняется в габаритах существующего здания.