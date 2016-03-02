Музей робототехники может появиться в Москве в ближайшее время

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

На территории технополиса "Москва" может быть создан музей робототехники, сообщает Агентство "Москва".

По словам генерального директора столичного технополиса Игоря Ищенко, в настоящее время идея создания музея обсуждается с потенциальным партнером. Кроме того, он уточнил, что данный проект может быть реализован в течение года.

"Проект планируется реализовать с привлечением частного инвестора. Сейчас есть некие элементы, в том числе в Политехническом музее, связанные с историей российской робототехники. Музея робототехники, который бы имел в составе экспозиции, в том числе, элементы интерактива, вплоть до бала роботов, в столице еще нет", – рассказал Ищенко.

Он уточнил, что официальное заявление о создании музея состоится только после подписания соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться инжиниринг-парк, где будет вестись разработка и создание роботов для армии и силовых структур. По словам председателя Союза молодых инженеров России Евгения Мирошниченко, центр представляет собой интеграцию технопарка, инжиниринговых команд и промышленного оборудования.

Создание парка планируется совместно с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). По словам начальника управления по работе с молодежью оборонного общества Владислава Бевзы, под инновационный центр инженерам выделят одно из зданий ДОСААФ.