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31 июля 2014, 17:01

Москвичи хотят оставить на ВДНХ аттракционы и создать музеи

музеи парки ВДНХ Активный гражданин

Москвичи попросили оставить колесо обозрения ВДНХ на прежнем месте

Москвичи хотят восстановить ресторан "Золотой колос" на ВДНХ, оставить аттракционы, а в павильонах устроить тематические музеи, сообщает пресс-служба сервиса "Активный гражданин".

В опросе о судьбе ВДНХ приняли участие 52 207 жителей столицы. Они решали, что будет находиться в двадцати павильонах ВДНХ. Большинство участников предложили устроить там музеи и проводить выставки.

В Центральном павильоне большая часть респондентов хочет сделать музей истории России, Москвы, СССР. В павильоне "Народное образование" москвичи хотят видеть выставку или музей, посвященные образованию.

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Тематические музеи предложили сделать и в других павильонах: "Зерно", "Космос", "Земледелие". А также "Вычислительная техника и информатика", "Радиоэлектроника и связь", "Охрана природы" и т.д. В павильоне "Юные натуралисты" жители столицы хотели бы видеть кружки для детей.

Помимо этого, москвичи решили восстановить ресторан "Золотой колос". Из 27 тысяч человек за его восстановление проголосовали почти 80%. Колесо обозрения и аттракционы хотят оставить на прежнем месте у входа ровно половина опрошенных. Остальные предложили перенести аттракционы вглубь комплекса, а на этом месте организовать прогулочную зону, сквер, парк или пруд.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также в МФЦ.

С 1 по 3 августа в Москве отметят 75-летие ВДНХ

Напомним, 1 августа ВДНХ исполняется 75 лет. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть выставочному центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка - там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

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Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" , ВДНХ: планы, события, перемены

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