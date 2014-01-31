Кабинет редкостей: Кунсткамере исполняется 300 лет

Санкт-Петербург. Кунсткамера. Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 300 лет назад, 31 января 1714 года, в Санкт-Петербурге был основан "кабинет редкостей" - Кунсткамера. Об истории первого российского музея читайте в материале M24.ru.

Кунстакамера была учреждена Петром I. Во время "великого посольства" в 1697-1698 годах царь осматривал крупные города Голландии и Англии, где среди прочего увидел и кабинеты "кунштов", то есть редкостей.

Петра очень заинтересовали подобные собрания, и царь, не скупясь, начал приобретать целые коллекции и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости.

Вернувшись в Россию, Петр занялся обустройством русской "Куншткамеры". Всю коллекцию разместили в Летнем дворце в Санкт-Петербурге.

Во время второго посещения Голландии в 1716 - 1717 годах Петр побывал в музее известного натуралиста и собирателя коллекций минералов, растений и раковин Альберта Себа. К этому времени у Себа возникла мысль продать свое собрание русскому царю, о чем он уже вел с ним переписку. Личный осмотр кабинета Себа, по-видимому, окончательно решил дело, и все собрание было куплено за 15 тысяч голландских гульденов и перевезено в Петербург для Кунсткамеры.

В 1718 году музейные экспонаты перенесли в дом опального вельможи Александра Васильевича Кикина, которого убили в ходе расследования дела царевича Алексея. Родню из его двухэтажного дома выселили, а здание конфисковали. Тогда же Петр решил приспособить его под Кунсткамеру и библиотеку. Новое место получило название Кикиных палат.

Под экспонаты отведели 8 залов. В первом были расставлены препараты в стеклянных сосудах из коллекций голландского анатома Рюйша, приобретенные Петром во время Великого посольства. Здесь можно было увидеть искусно препарированные головки детей, отдельные части человеческого тела, всевозможных мелких животных, птиц и тому подобные диковины.

Фрагмент необычной сосны. Один из первых экспонатов Кунсткамеры. Фото: www.kunstkamera.ru

В том же году собрание начало пополняться российскими экспонатами. Из Выборга прислали овцу с двумя языками и двумя глазами с каждой стороны, из Тобольска – барашков, одного – с восемью ногами, другого – с тремя глазами. Кроме того, были здесь и "странные мыши с собачьими мордами" и много чего еще.

В 1719 года Кунсткамера открылась для посетителей. Чтобы увеличить посещаемость музея, Петр I решил не взимать входную плату. Наоборот, каждому при посещении выдавалось угощение – чашечка кофе и "цукерброды" - конфеты. На эти цели из государственной казны выделялось по 400 рублей в год. В кунсткамере существовали служащие, которые показывали посетителям экспонаты и рассказывали об их происхождении.

Основным источником пополнения коллекций были "Академические экспедиции" первой половины XVIII века. Кроме того, по распоряжению Петра I редкости покупали в разных странах Европы.

Экспонаты прибывали так стремительно, что Кикины палаты стали для них тесны. Для Кунсткамеры начали строить новое здание. Выбор места, по преданию, был сделан непосредственно Петром I. Его внимание привлекли две необычные сосны, росшие на диком берегу Невы. Петр приказал осторожно срубить эти деревья с причудливо переплетенными и вросшими в ствол сучьями, а наиболее диковинные их части их передать в Кунсткамеру. Этот один из самых ранних экспонатов и сегодня можно увидеть в экспозиции музея. На месте, где росли деревья, было решено заложить фундамент для нового здания.

Размеры задуманной постройки по тому времени были необычайно велики: длина ее достигала без малого 100 метров, а ширина равнялась 15 метрам. Петр I интересовался состоянием постройки и неоднократно торопил ее окончание. Однако при его жизни здание возвести не успели - строительство закончилось лишь в 1734 году.

Кунсткамера. Золотое украшение из коллекции Петра I. Фото: ИТАР-ТАСС

Здание, построенное в стиле петровского барокко, состоит из двух 3-этажных корпусов в формах, соединенных барочной многоярусной башней со сложным купольным завершением. В 1777-1779 интерьеры были украшены 4 скульптурными аллегорическими группами, бюстами и медальонами выдающихся ученых, а в 1819-1825 - росписями.

В 1830-х годах Кунсткамера была разделена на ряд музеев: зоологический, этнографический, ботанический и минералогический.

Во время Октябрьской революции и гражданской войны многие экспонаты музея пропали. Вандалов интересовали не сами диковины, а спирт, в котором они содержались. Как писал об этом Георгий Иванов в "Распаде атома":

"Бледные выкидыши в зеленоватом спирту. В 1920 году в Петербурге этот спирт продавался для питья - его так и звали "младенцовка".

Во время Великой Отечественной войны здание музея было переоборудовано в опорный пункт обороны. Экспонаты упаковали в ящики и разместили на первом этаже. Окна изнутри заставили щитами, а 125 ящиков с наиболее ценными экспонатами передали на хранение в Эрмитаж. В залах осталась укрытые картоном или фанерой музейная мебель, манекены, громоздкие предметы.

Сейчас Кунсткамера - это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Это место наряду с Русским музеем и Эрмитажем стало одним из любимых у туристов, приезжающих в Санкт-Петербург.

Григорий Медведев