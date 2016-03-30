Новый корпус Третьяковской галереи в Москве построят в 2018 году

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Строительство нового корпуса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной идет по графику и завершится до конца 2018 года, сегодня журналистам председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По его словам, в новом музейном комплексе разместятся выставки, хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, а также конференц-зал и служебные помещения, передает ТАСС.

Это будет разноуровневое 4-5-этажное здание с подземным этажом. Посетители смогут попадать из нового в существующее здание Третьяковки по пешеходной галерее. Объект возводится за счет федерального бюджета.

Напомним, 15 апреля в Третьяковской галерее на Крымском Валу откроется новая постоянная экспозиция "Современное искусство: 1960–2000. Перезагрузка". Сейчас в планы также входит корректировка основной экспозиции 1930-х и 1960–80-х годов.

Посетители смогут увидеть работы, которые Третьяковка получила в последние годы – например, произведения из собрания Леонида Талочкина. Экспозиция будет состоять из нескольких тематических разделов: "Перформанс", "Абстракция" и других. Всего будет представлено около 200 экспонатов.