В праздники почти 60 музеев будут работать бесплатно - Капков

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В новогодние каникулы со 2 по 8 января 57 столичных музеев и 26 выставочных залов будут работать бесплатно. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков.
Кроме того, во многих московских музеях состоятся детские представления, рассказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Так, государственный музей имени Пушкина представит новогодние балы в старинной русской усадьбе, музей-заповедник Царицыно приглашает детей на эстрадно-цирковое представление "Зимняя сказка хлебного дома", а также на спектакль "Новогоднее путешествие или тайна волшебного зеркала".
Сергей Капков добавил, что московские театры из-за возросшего интереса публики будут играть по два-три спектакля в день. В детских театрах перед каждым спектаклем будет проводиться интерактивная программа с участием новогодних героев.
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По его словам, главными праздничными площадками в центре Москвы станут пешеходные зоны столицы, где установлены станции, так называемые "теплые места". Там можно будет получить буклет "50 поводов выйти из дома", спланировать маршрут по новогодней рождественской Москве и купить сувениры, согреться горячим чаем и даже зарядить мобильные устройства.