"Членовозы", танки и самолеты: что смотреть в технических музеях столицы

Фото: m24.ru/Ксения Донская

В музее Московской железной дороги на Кожевнической улице недавно открылась выставка "Из коллекций Политехнического музея" - она продлится до июля этого года. Там можно будет увидеть макеты вагонов и паровозов, начиная с самых первых в России локомотивов Черепановых, а также различную железнодорожную атрибутику за 180-летнюю историю "чугунки" в нашей стране. В последние годы в Москве появилось множество технических музеев, куда можно смело идти всей семьей. М24.ru выбрало десять столичных музеев техники, в которых просто необходимо побывать хотя бы раз.

"Хочу в музей, где все оживает": резонный запрос юного поколения, насмотревшегося фильмов из серии "Ночь в музее". С одной стороны, это, конечно, фантастика, а с другой – смотря в какой музей пойти. Статуи кондотьеров и гигантский Давид в Пушкинском музее, пожалуй, без дозы горячительного не оживут. Но в некоторых музеях – тех, что специализируются на истории техники, экспонаты регулярно оживают: заводятся, ездят, крутятся, говорят и показывают.

Политехнический музей: прошлое и будущее





Фогто: ТАСС/Михаил Фомичев

Самый старый технический музей Москвы и всей России открылся после Политехнической выставки 1872 года, которая подарила Москве еще и, например, конный трамвай, или проще - конку. Знаменитое здание в неорусском стиле между Лубянской и Новой площадями строилось в несколько приемов и было закончено лишь в 1910-х годах.

По своей концепции это был одновременно "храм технического прогресса", просветительский центр и одновременно база, где накапливались все интересные образцы техники, произведенной в России и не только. Большой зал лектория дважды становился самой модной площадкой Москвы: в 1910-х и начале 1920-х, а потом в 1960-х здесь выступали практически все известные поэты обеих эпох.



"Москва гид": Политехнический музей

С начала 1990-х годов фонды музея почти перестали обновляться. К 2000-м Политехнический выпал из числа мест, куда надо попасть обязательно - туда лишь традиционно водили школьников. При этом концертная площадка музея вполне пользовалась успехом. В 2010 году началась радикальная реконструкция: музей, который в старом здании на Лубянке откроется лишь в 2018 году, сейчас обкатывает новую концепцию на партнерских площадках: ВДНХ, ДК "ЗиЛ", музей Московской железной дороги и других. В прошлом году здесь нашли замурованную в 1940-х годах "тайную комнату" с сохранившимися игрушками и детским спортивным инвентарем первой половины прошлого века.



Фото: m24.ru

Открывшийся около десяти лет назад в бывших гаражах автобусного парка недалеко от площади Рогожской заставы, музей сразу стал по автомобильной тематике. Именно здесь оказалась экспозиция закрывшегося в начале 2000-х музея завода "Москвич" и некоторые другие экспонаты и коллекции, ранее рассеянные по городу. При музее есть реставрационная база и клуб коллекционеров во главе с одним из основателей музея Дмитрием Октябрьским (здесь выставлена и его коллекция, называвшаяся ранее "Моторы Октября"). Здесь же работает выставка автомобилей Гаража особого назначения, собравшая автомобили от сталинских ЗиСов до последних модификаций представительских машин завода имени Лихачева, которые в народе назывались "членовозами", так как пользовались ими члены Центрального комитета компарттии СССР.

Как технику готовят к торжественному маршу 7 ноября

Совсем рядом с музеем-усадьбой "Архангельское" открыта огромная и насыщенная экспозиция музея Вадима Задорожного. Это частный проект, выросший до площадки общегородского значения: едва ли не единственное начинание такого масштаба в России. Здесь все как в европейских музеях такого рода: и первые в России аппараты для чеканки памятных монеток, и площадка для "выгула" экспонатов, и открытая выставка военной техники, на которой дети могут вволю полазить, и запускаемая по часам огромная железнодорожная модель... А наверху, под потолком ангаров — самолеты. Недавно сюда с Ходынского поля переехали экспонаты авиамузея, правда, не до конца ясно, когда они будут восстановлены. Пожалуй, это самый удобный для семейных визитов музей — здесь продумано все, от паркинга до кафе. И то, и другое необходимо, потому что "у Задорожного" можно провести не меньше трех-четырех часов.





Музей индустриальной культуры в Кузьминках: для тех, кому хочется поближе





Фото: Денис Конков

"Продвинутый уровень" для тех, кому понравилось в предыдущих двух музеях и кто желал бы более близкого контакта с миром технического ретро. На площадке в парке Кузьминки экспонаты можно трогать руками, за редкими исключениями: свежеотреставрированные авто из частных коллекций. Здесь нет веревочек и стекол, можно ходить прямо по сформированным из экспонатов интерьерам — такова идеология создателей музея во главе с бывшим инженером АЗЛК Львом Железняковым. Вокруг МИК собирается самое активное сообщество любителей технического ретро, и немудрено: тут есть и станочный парк для реставрации, и площадка для работы, и дружеская атмосфера. Помогут советом, а если познакомиться с музейщиками поближе — и делом. Пропуск в музей — добрый характер и желание дружить. Из недостатков — зимой в ангаре и на открытых площадках музея может быть холодно.

В Музее советских игровых автоматов открылся весенний фестиваль

Докомпьютерная эпоха, точнее, 1960-80-е годы — это эпоха, в том числе, больших игровых автоматов (не тех, где играют на деньги, а других — автосимуляторов, «стрелялок» и так далее). Они были и в СССР, и те, кому больше 30, прекрасно их помнят. Создатели музея игровых автоматов СССР уже сейчас собрали около 40 таких автоматов, большинство из которых работает. Конечно, не у всех остались в закромах 15-копеечные советские монеты — так что их можно купить в самом музее. Отличное место для похода с детьми — даже «поколение айпада» впадает в эйфорию от этих громоздких штуковин и через несколько минут с азартом начинают топить вражеские корабли или стрелять в индейцев. Главное — не соблазняться автоматом с «клешней», собирающим из прозрачного ящика подарки: вытащить что-то ценное почти нереально!

Музей Мосгортранса: дождаться парада

В Москве состоялся парад ретро-автобусов

Один из самых богатых экспонатами и интересных техномузеев Москвы пока не имеет стационарной площадки. Когда-то в середине 90-х годов она была в трамвайном депо имени Баумана, что недалеко от ВДНХ. Но строительство монорельсовой линии вынудило отдать музейную землю под депо для нового вида транспорта. Сейчас машины музея Мосгортранса хранятся и реставрируются в разных депо и на ремонтных заводах. А увидеть коллекцию — точнее, лучшие ее экспонаты можно в дни городских праздников, когда музей устраивает выставки и парады. Автобусы, троллейбусы и другая колесная техника обычно выставляется на ВДНХ, трамваи — либо на Чистых прудах, либо на кольце в Останкине.

Музей "Моторы войны": не только в День Победы





Фото: poklonnayagora.ru

На Поклонной горе, слева за основным зданием военного музея, есть постоянная выставка военной автомототехники, которая называется "Моторы войны". Основатель и главный вдохновитель этой выставки— реставратор и коллекционер Вячеслав Лен, известный качественным восстановлением техники времен Второй Мировой (многие военные памятники в Подмосковье и сопредельных областях восстановлены при его участии). Практически все экспонаты находятся в рабочем состоянии, периодически можно увидеть, как их заводят и "выгуливают" на территории парка. Работает музей не только по праздникам — как раз в День Победы и 23 февраля мы не советуем туда идти, на Поклонной горе слишком много народа — а каждый день, с 10 до 19 часов. Для пап и сыновей это прекрасный выбор, а вот девочки всех возрастов, не интересующиеся военной техникой, могут и заскучать...

"Ломаковка": машина Геринга и наследство САМСа





Фото: lomakovka.ru

На Краснодарской улице, недалеко от метро "Люблино", есть небольшой музей ретромашин, построенный известным еще в советские времена энтузиастом-реставратором Александром Ломаковым. Сейчас им управляет его сын Дмитрий, имеющий среди коллекционеров автомобилей неоднозначную репутацию, но сумевший сделать музей интересным. Среди экспонатов — автомобили, которые, как явствует из табличек, принадлежали известным персонам или перевозили их: ЗиС патриарха Алексия I, Хорьх Германа Геринга и другие. Их происхождение зачастую оспаривается, но от этого небольшой зал музея не становится менее интересным. На площадке вокруг "Ломаковки" стоят автомобили нескольких ретроклубов, таких как "Победа", "Москвичи" и других. Небольшой музей — пожалуй, самый прямой наследник знаменитого САМСа, главного московского авторетроклуба советских времен. Добавим, что активистом "Следопытов АвтоМотоСтарины" был и ныне покойный Ломаков-старший.

Музей Московской железной дороги: увидеть паровоз Анны Карениной





Фото: mzd.rzd.ru

Этот музей имеет целых две площадки: одну на Павелецком и другую на Рижском вокзале. Первая — это бывший павильон "Траурный поезд Ленина": пусть вождь пролетариата и стал менее интересным, зато паровоз, на котором его тело привезли в Москву, остался уникальным. В павильоне, помимо этого паровоза можно увидеть множество более мелких экспонатов, к которым в первой половине этого года добавлены и артефакты из собрания Политехнического музея. Но чтобы увидеть коллекцию паровозов и вагонов в натуральную величину, придется поехать на вторую площадку, к Рижскому вокзалу. Там вагоны и паровозы занимают целых три привокзальных пути. В ближайшее время обещают восстановить и туристические рейсы паровозов от Рижского вокзала до станции "Подмосковная", где находится действующее паровозное депо.

"Автовилль": доступно о роскоши





Фото: autoville.ru

Еще лет 15 назад на Усачевской улице находился 5-й троллейбусный парк, старейшее транспортное депо в Москве. Его снесли в середине нулевых и в качестве своеобразной компенсации утраченного ретротранспортного объекта в новом офисном квартале обустроили музей частных коллекций старинных автомобилей. Он открылся под названием "Автовилль" в 2010 году, и внутри его зеркальных залов можно увидеть самые роскошные машины из ретроколлекций состоятельных москвичей. Для владельцев это и удобный способ продемонстрировать свои сокровища, и решение проблемы хранения. А для обычных горожан — возможность влюбиться в автомобиль. Кто знает, может быть, когда-нибудь у вас будет такой же!

Юрий Суханов