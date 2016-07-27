На Большой Полянке отреставрируют усадьбу купца Гусева

Фото: mos.ru

Усадьбу купца Гусева на Большой Полянке отреставрирует, сообщает mos.ru.

Займется реставрацией частный инвестор, который получит здание в аренду на 49 лет по программе "1 рубль за 1 квадратный метр". Срок ремонтно-реставрационных работ здания не должен превышать пять лет.

За право льготной аренды здания усадьбы боролись восемь компаний. Стоимость аренды составила 22 миллиона рублей, что более чем на 900 процентов выше стартовой цены.

Бывшая усадьба оборудована водопроводом, канализацией, есть горячее водоснабжение, электричество. Площадь двухэтажного здания составляет 285,8 квадратного метра.

Около двух тысяч домов войдут в программу капитального ремонта в столице до конца года. По словам мэра Москвы, первые дома будут сдаваться после капитального ремонта уже в сентябре.

40 процентов всего объема жилого фонда финансируется из города. Льготами при оплате капремонта пользуются четыре миллиона москвичей. В Москве треть домов просрочены по капитальному ремонту.

Плату за капремонт с москвичей начали взимать с 1 июля прошлого года. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи могут получить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для ряда категорий граждан предусмотрены льготы по уплате взноса. Правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта домов на 30 лет. В нее включено 31,7 тысячи домов.