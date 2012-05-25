"Ночь в музее" подвела итоги акции

Департамент культуры www.mosdepkultura.ru подвел итоги акции "Ночь в музее".

В этом году акция проходила уже в шестой раз, в ней приняли участие 192 учреждения культуры. Во время "Ночи в музее" посетители могли посетить 33 новых площадки, включая 16 театров, сообщается на сайте Департамента http://www.mosdepkultura.ru/news/6172/.

19 мая с 18.00 до полуночи прошло 522 мероприятия, около 900 000 человек посетили музеи, галереи, театры и парки.

2 800 человек воспользовались системой предварительной регистрации и посетили музеи без очереди. В акции были задействованы 150 волонтеров, которые помогали посетителям ориентироваться среди множества площадок. Также по площадкам акции было распространено 100 000 путеводителей.