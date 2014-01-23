Написано пером: в Москве отмечают всемирный День почерка

Ценители ручного письма отметили День почерка

В четверг, 23 января, в мире отмечается День ручного письма. Об истории каллиграфии, а также о том, где в Москве можно взять уроки изящного письма, – читайте в материале M24.ru.

До изобретения книгопечатания каллиграфия была основным способом графического оформления текста, с ее помощью подчеркивалась интонация и общее настроение повествования. Традиции европейской каллиграфии зародились в Древней Греции и Риме. Возникновение христианства дало толчок искусству чистописания, потому что требовалось копировать в больших количествах Библию и другие религиозные тексты. Наибольшего расцвета искусство красивого письма достигло в VII-IX веках в Ирландии и Шотландии, где монахи создавали так называемые иллюминированные Евангелия – украшенные утонченными миниатюрами и орнаментами.

Русская каллиграфия начинается с появления здесь письменности. Славянскую азбуку – кириллицу, – как известно, разработали братья Кирилл и Мефодий – монахи и проповедники родом из греческого города Салоники. К IX веку многие славянские народы приняли христианство и понадобились переводы религиозных текстов с греческого языка. Однако собственной письменности у славян не было, а латинский и греческий алфавиты не годились для передачи некоторых звуков славянской речи. Поэтому было решено создать для этой цели отдельный алфавит. Первоначально в кириллице было 43 буквы, причем 24 из них были заимствованы из византийского письма.

На Руси кириллицу начали использовать с приходом христианства в конце X - начале XI веков. Существовало несколько видов письма.

Первоначально церковные книги переписывались уставом – это четкий, прямой, стройный, даже торжественный, шрифт. Буквы пишутся в строке, без наклона, практически вписываются в квадрат, с малым числом выступающих вниз и вверх элементов и большей частью раздельно друг от друга. Уставное письмо сформировалось в период литургической (церковной) письменности, когда переписывание книги являлось делом богоугодным, неспешным, происходившим в основном за монастырскими стенами.

Начиная с XIV столетия начал развиваться второй вид письма - полуустав, который впоследствии вытеснил устав. Этот вид письма светлее и округлее, чем устав, буквы мельче, с множеством надстрочных знаков, контраст штрихов меньше. Писцы пользовались исключительно гусиными перьями (раньше применялись преимущественно тростниковые). Письмо приобрело заметный наклон.

Полуустав просуществовал до тех пор, пока жила рукописная книга. Он же послужил основой для шрифтов первопечатных книг. С введением книгопечатания печатный шрифт для русско-славянских книг был отлит по образцу полуустава. Таков, например, шрифт русских первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, выпустивших в Москве в 1564 году первую печатную книгу - "Апостол".



В XV столетии Москва превратилась в политический и культурный центр страны. Культура Москвы начинает приобретать характер всероссийской. Возникла необходимость в новом, упрощенном, более удобном стиле письма. Им стала скоропись. Буквы скорописи, частично связанные меж собой, отличаются от букв других видов письма своим светлым начертанием. Но так как буквы были снабжены множеством всевозможных значков, крючков и прибавок, то читать написанное было довольно трудно. Первоначально знаки были составлены главным образом из прямых линий, как это характерно для устава и полуустава. Во второй половине XVI века, а особенно в начале XVII века, основными линиями письма становятся полукруглые штрихи.

Несмотря на распространение книгопечатания потребность в умении красиво и четко писать не исчезла, ведь весь документооборот в стране был рукописным. В дореволюционной России целый класс чиновников занимался переписыванием бумаг набело. Единственным их профессиональным навыком был хороший почерк.

С появлением пишущих машинок, а затем копировальной техники прикладное значение чистописания постепенно сошло на нет, однако как вид декоративного искусства каллиграфия увлекает сегодня все больше и больше людей.

Увидеть работы великих каллиграфов жители столицы могут в Современном музее каллиграфии, который открылся несколько лет назад в парке Сокольники. Это единственный подобный музей в России. Среди его экспонатов - мировые шедевры, созданные признанными мастерами. В музее представлены изысканные образцы славянского и европейского письма, работы еврейской и арабской школ каллиграфии, строгие формы классической японской каллиграфии, примеры древней китайской письменности, раскрывающие историю возникновения искусства каллиграфии и отражающие новые грани изобразительного искусства; отечественные и зарубежные книги по искусству каллиграфии; редкие рукописные издания, выпущенные единичными тиражами, а также письменные приборы прошлого и настоящего.



В музее представлено творчество 114 признанных мастеров красивого письма из 40 стран. Художественный фонд музея регулярно пополняется.

При музее работает Национальная школа искусства красивого письма, занятия в которой проводят члены Национального союза каллиграфов, участники международных выставок каллиграфии. Программа обучения в школе состоит из трех уровней. На базовом студенты изучают штрихи, разнонаклонные и округлые элементы письма, простые строчные буквы русского алфавита, строчные буквы с выносными элементами, прописные буквы, соединительные элементы, декоративные каллиграфические элементы и т.д.

На втором уровне слушатели знакомятся с историей развития письменности и различных шрифтов, тренируются в написании буквиц и монограмм и учатся работать с различными шрифтами. На третьем уровне предлагается изучит принципы работы остроконечным пером, основы вязи, а также плакатную графику.

Кроме того, специальные уроки каллиграфии проходят в столичной лингвистической гимназии № 1247.

И красивый, и неряшливый почерки могут многое рассказать о характере и даже внешности человека. Например, поднимающиеся над строками и слитые в конце слова буквы говорят о вспыльчивом темпераменте. Ровные буквы и четко умещающиеся в строчках слова, напротив, - о хладнокровии. Прямолинейный, твердый, ровный почерк, без штрихов и украшений свидетельствует о волевом характере. Бледные, наклонные, извивающиеся иногда недоконченные и местами дрожащие буквы могут быть признаком сентиментальности. Кроме того, замечено, что люди невысокого роста часто украшают буквы размашистыми штрихами и сильно вытягивают их, а конец слова или не дописывают, или переносят на другую строчку. Полные люди делают нажим на второй части букв, в их почерке попадаются мелкие, неразборчивые и неоконченные буквы. Вертикально наклонные простые почерки свойственны математикам, инженерам и людям с реальными познаниями, а отрывистые, скачущие буквы - людям, владеющим языками: переводчикам, лингвистам, филологам.

