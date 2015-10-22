На стадионе "Лужники" появится галерея истории спорта

Фото: m24.ru

На стадионе "Лужники" после реконструкции появится галерея, посвященная истории спорта, передает Агентство "Москва".

"Там (на стадионе – прим. m24.ru), безусловно, будут расположены специальные галереи, которые будут рассказывать об истории, о больших спортивных достижениях, которые происходили на данном стадионе, о крупных спортивных мероприятиях, например об Олимпиаде 1980 года", – цитирует агентство главу департамента строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, галерея будет создана на верхнем уровне стадиона, ее сделают доступной для всех зрителей. В рамках проекта появится специальный уголок, посвященный комментатору Николаю Озерову. "Он работал очень много, в том числе и на стадионе "Лужники". И, скажем так, этой части жизни будет посвящена специальная галерея", – заключил Бочкарев.

Напомним, что на Большой спортивной арене "Лужники" состоится церемония открытия и первый матч Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также один из полуфиналов и финал. Количество зрительских мест после реконструкции увеличится с 78 тысяч до 81 тысяч, трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. Количество входов на стадион вырастет с 13 до 23.

Работы по обновлению коммуникаций "Лужников" включают в себя прокладку 16 километров электросетей и сетей связи и 24 километров инженерных коммуникаций, в том числе 6,8 километра водопровода, 8,1 километра хозяйственно-бытовой канализации, 5,5 километра дождевой канализации, 3,2 километра теплосетей.