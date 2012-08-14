Школьников обяжут посещать подмосковные музеи и усадьбы

ИТАР-ТАСС

Посещение музеев и усадеб Московской области войдет в школьную программу.

Соответствующий проект министерств культуры и образования региона "10 чудес Подмосковья" стартует в следующем году.

В учебные планы образовательных учреждений войдет обязательное посещение школьниками объектов культурного и исторического наследия, сообщает интернет-портал Московской области.

С помощью экскурсий в ведомствах надеются развивать в молодом поколении интерес к родному краю, его традициям и культуре. По словам председателя совета музейного парламента области Константина Бобкова, таким способом можно и нужно воспитывать истинных патриотов малой родины.

Экскурсии будут бесплатными, а сопровождать школьников будут профессиональные гиды, специально подготовленные для работы с подрастающим поколением.

Похожая программа "Музеи и дети" уже была апробирована в некоторых подмосковных усадьбах, таких как Ивановское.