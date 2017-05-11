Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 13:10

Культура

"Мослекторий" покажет, где современные люди носят старинные платья

12 мая в МВЦ "Музей моды" состоится лекция "Как оживает старинная мода: реконструкции, стилизации, балы и дефиле". Ее прочитает историк, переводчик, специалист по истории костюма, член Союза писателей России Марьяна Скуратовская. Образцы старинной одежды хранятся в музеях, однако на улице можно увидеть людей, одетых в новые платья, которые очень напоминают наряды прошлых лет. Сегодня ретро-костюмы вдохновляют не только модельеров, но и организаторов всевозможных фестивалей и балов. Слушатели лекции узнают о вечно модных фасонах и применении старинных нарядов в современном мире.

Чтобы посетить лекцию лично, нужно пройти регистрацию тут. А трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 12 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
музеи одежда прямые трансляции Мослекторий мода смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика