"Мослекторий" покажет, где современные люди носят старинные платья

12 мая в МВЦ "Музей моды" состоится лекция "Как оживает старинная мода: реконструкции, стилизации, балы и дефиле". Ее прочитает историк, переводчик, специалист по истории костюма, член Союза писателей России Марьяна Скуратовская. Образцы старинной одежды хранятся в музеях, однако на улице можно увидеть людей, одетых в новые платья, которые очень напоминают наряды прошлых лет. Сегодня ретро-костюмы вдохновляют не только модельеров, но и организаторов всевозможных фестивалей и балов. Слушатели лекции узнают о вечно модных фасонах и применении старинных нарядов в современном мире.

Чтобы посетить лекцию лично, нужно пройти регистрацию тут. А трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 12 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.