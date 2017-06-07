Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 9 по 14 июня

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Мавзолей Ленина на Красной площади закроют для посетителей с 9 по 14 июня, сообщает "Интерфакс". Также будет закрыт допуск к некрополю у Кремлевской стены.

В Центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ пояснили, что ограничения связаны с подготовкой праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

Также из-за самого празднования 12 июня для посещений будет закрыт московский Кремль. Через Боровицкий проход смогут лишь войти те граждане, кто собирается на экскурсии в Государственную Оружейную палату и на выставку "Алмазный фонд".

Уточняется, что обычно мавзолей Ленина можно посетить по вторникам, средам, четвергам и субботам с 10:00 до 13:00.