В московской усадьбе откроют музей VI съезда компартии Китая

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В бывшей усадьбе Старо-Никольское в поселении Первомайское (Новая Москва) откроется музей VI съезда Коммунистической партии Китая, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

Вопросы реставрации здания, в котором будет размещен музей, обсудили на встрече представители Минкультуры России и Минкультуры КНР.

В главном доме усадьбы XVIII века летом 1928 года состоялся VI съезд компартии Китая - единственный съезд, прошедший за рубежом.

"В этом объекте культурного наследия федерального значения, переданном в 2013 году в аренду Росимуществом, планируется открыть филиал Китайского культурного центра", - говорится в сообщении.

По словам президента Русско-Китайского клуба Сергея Джанша, музей будет привлекателен для определенного контингента китайских туристов, преимущественно пожилого возраста.

"Все будет зависеть от насыщенности экспозиции и от того, насколько точно будет воссоздана обстановка того времени", - сказал M24.ru Сергей Джанша. Собеседник отметил, что, несмотря на возросшую популярность "красного туризма", путешественников из Китая в большей степени интересуют традиционные достопримечательности. "Например, музей-заповедник "Горки Ленинские" за год посетили 10 тысяч китайских туристов, а Сергиев-Посад - 89 тысяч", - резюмировал Сергей Джанша.

Подписание договора на передачу в аренду Китайскому культурному центру здания и участка в поселке Первомайское состоялось 5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге в рамках саммита "Группы двадцати" в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Аренда рассчитана на 49 лет, общая площадь переданного здания составляет 1,7 тысяч квадратных метров, участка — 3,27 тысячи квадратных метров.