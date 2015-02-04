Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Новости культурного мира

04 февраля 2015, 16:57

В московской усадьбе откроют музей VI съезда компартии Китая

музеи Новая Москва китай усадьбы коммунисты

Фото: ТАСС/Синьхуа

В бывшей усадьбе Старо-Никольское в поселении Первомайское (Новая Москва) откроется музей VI съезда Коммунистической партии Китая, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

Вопросы реставрации здания, в котором будет размещен музей, обсудили на встрече представители Минкультуры России и Минкультуры КНР.

В главном доме усадьбы XVIII века летом 1928 года состоялся VI съезд компартии Китая - единственный съезд, прошедший за рубежом.

"В этом объекте культурного наследия федерального значения, переданном в 2013 году в аренду Росимуществом, планируется открыть филиал Китайского культурного центра", - говорится в сообщении.

По словам президента Русско-Китайского клуба Сергея Джанша, музей будет привлекателен для определенного контингента китайских туристов, преимущественно пожилого возраста.

Ссылки по теме

"Все будет зависеть от насыщенности экспозиции и от того, насколько точно будет воссоздана обстановка того времени", - сказал M24.ru Сергей Джанша. Собеседник отметил, что, несмотря на возросшую популярность "красного туризма", путешественников из Китая в большей степени интересуют традиционные достопримечательности. "Например, музей-заповедник "Горки Ленинские" за год посетили 10 тысяч китайских туристов, а Сергиев-Посад - 89 тысяч", - резюмировал Сергей Джанша.

Подписание договора на передачу в аренду Китайскому культурному центру здания и участка в поселке Первомайское состоялось 5 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге в рамках саммита "Группы двадцати" в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Аренда рассчитана на 49 лет, общая площадь переданного здания составляет 1,7 тысяч квадратных метров, участка — 3,27 тысячи квадратных метров.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать