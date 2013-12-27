Первым новогодним мультфильмом станет ремейк "Тарзана"

Первым новогодним мультфильмом, вышедшим на российские экраны, станет ремейк известной многим истории мальчика Тарзана, воспитанного животными. Анимационная картина немецкого режиссера Райнхарда Клоосса ("Астерикс и Обеликс против Цезаря") расскажет обновленную историю, основанную на романе Эдгара Берроуза 1912 года. Примечательно, что более чем за 100-летнюю историю было снято около 100 картин о Тарзане.

"Тарзан". Фото: tarzan-film.de

Стоит отметить, что сюжетная история изменена с уклоном на современность. По мультфильму мальчик попал в руки горилл после крушения вертолета, в котором также находились его мать и отец-ученый. Родители погибли, а мальчика выходили гориллы. После того, как Тарзан вырос, в долину наведалась поисковая группа, которая намерена нарушить идиллию и разграбить древнюю сокровищницу.

Особого внимания заслуживает процесс съемки, длившийся около трех лет. За это время было нарисовано пять тысяч иллюстраций, затем прошли реальные съемки с использованием технологии motion capture ("захват движения").

После этого целый год шел монтаж ленты с превращением актеров в 3D-персонажей. И еще год длился процесс самой анимации. Всего над фильмом работало порядка 350 человек.