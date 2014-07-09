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Культура

09 июля 2014, 13:41

Про диснеевского слоника Дамбо снимут фильм

мультфильмы Disney кино

Кадр из мультфильма "Дамбо"

Слоник Дамбо из одноименного диснеевского мультика может стать киногероем. Сценарий фильма о милом персонаже напишет Эрен Крюгер, работавший над "Трансформерами" (Transformers), а продюсировать ленту будет Джастин Спрингер, приложивший руку к "Обливиону" (Oblivion) и "Трону" (Tron: Legacy).

Фильм находится в разработке студии Disney, сообщает The Hollywood Reporter.

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Мультик "Дамбо" (Dumbo) увидел свет в 1941 году, лента завоевала "Оскар" в номинации "Лучший саундтрек для музыкальных картин". Это один из самых коротких анимационных фильмов студии Disney (длится 64 минуты).

"Дамбо" рассказывает историю циркового слоника, которые становится объектом насмешек из-за того, что у него слишком большие уши. Защитить от нападок Дамбо пытается его мама, но за это слониху наказывают. Сам же Дамбо попадает на улицу в компании единственного друга - крошечного мышонка.

В ремейк собираются включить рассказ о семье, чья история похожа на ту, что случилась с Дамбо.

"Дамбо" - уже далеко не первая анимационная лента, которую Disney собирается превратить в фильм. Так, недавно на экраны вышла "Малефисента" (Maleficent), рассказавшая о колдунье из "Спящей красавицы" (Sleeping Beauty).

В начале следующего года свет увидит также фильм о Золушке, основанный на одноименном мультике. На стадии предпроизводства находится "Книга джунглей" (The Jungle Book). Кроме того, в разработке у Disney - фильм о Красавице и Чудовище. Снимать картину, в слову, доверили режиссеру нескольких частей "Сумерек" Биллу Кондону.

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