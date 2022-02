Российский мультфильм "Снежная королева 2" вошел в лонг-лист "Золотого глобуса"

Фото: .facebook.com/thesnowqueen2

Российский мультфильм "Снежная королева 2: Перезаморозка" режиссера Алексея Цицилина вошел в лонг-лист "Золотого глобуса", сообщается на сайте премии.

Вместе с отечественной сказкой в списке значатся еще 16 мультиков, в том числе итальянский "Искусство счастья" (L’arte della felicita) и японский "История принцессы Кагуя" (Kaguyahime no monogatari).

Также за выход в шорт-лист номинации "Лучший анимационный фильм" поборются "Книга жизни" (The Book of Life), "Лего. Фильм" (The Lego Movie), "Пингвины Мадагаскара" (The Penguins of Madagascar).

Отметим, что ранее зарубежные мультфильмы могли быть выдвинуты на "Золотой глобус" только в номинации "Лучший зарубежный фильм".

"Золотой глобус" - американская кинопремия, которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она вручается ежегодно в январе и считается второй по значимости кинопремией в мире после "Оскара". - американская кинопремия, которую с 1944 года присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы. Она вручается ежегодно в январе и считается второй по значимости кинопремией в мире после "Оскара". В рамках "Золотого глобуса" награждаются не только кино-, но и телевизионные работы – сериалы.



Окончательный список номинантов "Золотого глобуса" огласят 11 декабря. Церемония вручения премии состоится через месяц, 11 января, в Лос-Анджелесе.

"Снежная королева 2" - это история о том, как Герда и Кай помогают своему другу вызволить из снежного плена прекрасную принцессу. Мультик, который выйдет в российский прокат 1 января, стал продолжением анимационной картины "Снежная королева", выпущенной в 2012 году режиссерами Максимом Свешниковым и Владленом Барбэ.

Первая "Снежная королева" стала интерпретацией классической сказки Ганса Христиана Андерсена и собрала в мировом прокате 12 миллионов долларов.