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Дэвид Бекхэм попал в аварию на мотоцикле в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" в ДТП не пострадал. По данным портала, Бекхэм не справился с управлением, выполняя резкий маневр. 39-летний англичанин пытался скрыться от папарацци.

Дэвид Бекхэм родился 2 мая 1975 года в Лондоне. На протяжении своей футбольной карьеры выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес" и «Пари Сен-Жермен». Кроме того, он играл за сборную Англии. Дэвид Бекхэм женат на вокалистке Spice Girls Виктории Бекхэм. Вместе они воспитывают троих сыновей и дочь.