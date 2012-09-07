"МН": За неправильное ударение надо давать 15 суток

Фото: ИТАР-ТАСС

Специальный законопроект в защиту русского языка "от явлений, причиняющих вред его величию, могучести и развитию" разработала колумнист газеты "Московские новости".

По предложению автора, закон должен ввести в действие рычаги реагирования на любые попытки "растления носителей языка посредством речевых ошибок и установить меру ответственности за деяния, совершаемые как в результате халатности, так и с особым цинизмом".

Среди наказаний: Штраф в размере 100 минимальных размеров оплаты словаря (МРОС) устанавливается для лиц, совершающих противограмотные действия в отношении следующих слов русского языка:

включит, включишь (ударение на первый слог влечет за собой административную ответственность); звонит, звонишь (в этом случае штраф повышается до 500 МРОС, а при отягчающих обстоятельствах может караться лишением свободы); мусоропровод, путепровод, газопровод (самовольная перестановка ударения на какой-либо слог, кроме последнего, влечет за собой административную ответственность); килограмм (употребление формы множественного числа родительного падежа "килограмм" вместо "килограммов" влечет за собой административную ответственность).

Мера пресечения в виде 15 суток со словарем устанавливается для лиц, совершающих следующие противограмотные действия, могущие вызвать вспышку насилия и неконтролируемую агрессию окружающих: употребление формы "договорА" вместо "договоры"; употребление существительного кофе в среднем роде; нарушение установленного порядка употребления глаголов "одеть" и "надеть".

Кроме того, по задумке автора, "бесконтрольное массовое употребление формулировки "когнитивный диссонанс" может караться ссылкой до 10 лет в сельскую местность отдаленных регионов РФ для испытания смысла этого сочетания на себе и последующего исправления".