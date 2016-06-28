Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Полиция задержала гендиректора Российского авторского общества Сергея Федотова, сообщает пресс-служба МВД.

Федотов задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Накануне в офисе РАО и у самого Федотова прошли обыски по делу о мошенничестве на 500 миллионов рублей, в ходе которых стражи порядка изъяли необходимые документы и предметы, имеющие значение для следствия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту отчуждения собственности организации "Российское авторское общество (РАО)".

Оперативники выяснили, что функционировала мошенническая схема незаконного отчуждения имущества РАО в собственность третьих лиц.

В стране существует три аккредитованных государством организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС).

В прошлом году РАО и РСП собирались объединить в одну и сделать профсоюз, в который бы вошли представители культуры, однако, в итоге эти планы не реализовали.