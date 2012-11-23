Евгении Васильевой предъявлено обвинение по делу "Оборонсервиса"

Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой официально предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере". Бывшая чиновница подозревается в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей.

Следователи провели обыски в 18 коттеджах санатория-профилактория "Подмосковье" ФНС России. В течение длительного времени в них проживал ряд должностных лиц Минобороны, в том числе, бывший глава ведомства Анатолий Сердюков, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эти дома на протяжении нескольких лет в интересах Министерства арендовала компания "Безопасность и связь", учредителем которой является Александр Елькин. Накануне ему было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищениях в ОАО "Славянка". В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие ходатайствует о домашнем аресте Евгении Васильевой. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 25 октября Следственный комитет РФ возбудил пять уголовных дел по фактам мошенничества. Следователи заподозрили компанию "Оборонсервис", подконтрольную Министерству обороны, в продаже объектов государственной собственности частным лицам по заниженным ценам.