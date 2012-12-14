Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 55 млн

Против Навального возбуждено дело о мошенничестве на 55 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального и его родного брата Олега Навального.

Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, с использованием служебного положения.

Следствием было установлено, что Алексей Навальный создал ООО "Главное подписное агентство". Номинальным учредителем и генеральным директором выступил его знакомый, не имевший никакого отношения к дальнейшей её деятельности. Весной 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП "Почта России", обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний заключить договор на грузовые перевозки почты с фирмой своего брата. Услуги планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами фирмы Навального, а с помощью другого транспортного предприятия.

С августа 2008 по май 2011 года это предприятие оказывало услуги по почтовой перевозке маршруту "Ярославль-Москва". За это торговая компания перечислила на расчетный счет "Главного подписного агентства" гораздо большую сумму, чем объем грузоперевозок. При реальной стоимости услуг не более 31 миллиона рублей за них было перечислено свыше 55 миллионов рублей.

Таким образом, Олег и Алексей Навальные совершили хищение денежных средств компании в сумме свыше 55 миллионов рублей.

Большую часть этой суммы братья потратили на собственные нужды. При этом более 19 миллионов рублей они перечислили по фиктивным договорам с расчетного счета так называемой "фирмы-прокладки" на расчетный счет "Кобяковской фабрики по лозоплетению". Это было сделано, чтобы легализовать деньги, полученные преступным путем, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время следователи собирают дополнительные доказательства причастности Навальных к совершенному преступлению.