Против директора турфирмы "Скай-тур" возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

В столице возбудили уголовное дело в отношении генерального директора туристической фирмы "Скай-тур" Кирилла Елатова. Мужчина подозревается в мошенничестве, передает Агентство "Москва".

Как уточняет пресс-служба столичного главка МВД, дело было возбуждено по жалобе москвички. Потерпевшая рассказала, что 21 мая она передала представителю турфирмы 73 тысяч рублей за путевку, однако в путешествие так и не отправилась, потому что путевка не была забронирована и деньги на счет компании не поступили.

8 октября сотрудники угрозыска установили, что гендиректор турфирмы полученные деньги присвоил себе. Кроме того, была установлена его причастность еще к 40 аналогичным преступлениям.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Теперь мужчине может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, свою работу тарагентство "Скай-тур" прекратило 11 сентября. После этого директор компании Кирилл Елатов перестал выходить на связь.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что представителей московского агентства "Скай-тур" клиенты обвиняют в мошенничестве. В отдел полиции по Мещанскому району уже поступило около 20 заявлений. Пострадавшие сообщают, что несколько дней не могут связаться c агентством.

"Скай-тур" работает в Москве с 2011 года. Однако это не единственная компания с таким названием, принадлежащая Кириллу Елатову. На сайте турагентства указаны контакты "Скай-тур" в Чебоксарах. Сотрудница столичного агентства сообщила, что эта компания давно закрылась, но информацию с сайта не убрали.

Напомним, что ранее туристическая компания "Ветер странствий" приостановила свою деятельность 14 августа. По словам сотрудников фирмы, генеральный директор Любовь Агафонова и ее супруг, который занимался финансами в компании, пропали, так и не расплатившись с долгом в 10 миллионов рублей.

Через некоторое время Агафонова нашлась в Риге. В СКР посоветовали Агафоновой вернуться в Россию и явиться к следователю, в противном случае ее объявят в международный розыск и заочно арестуют. При этом в отношении Агафоновой уже завели дело по статье "Мошенничество".