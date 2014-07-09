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Происшествия

09 июля 2014, 16:17

Главу ЖСК обвиняют в хищении у собственников квартир на 30 млн рублей

мошенничество следствие квартиры суды следствия районные суды недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Главу столичного жилищно-строительного кооператива обвиняют в присвоении квартир через подставных лиц, сообщает в среду, 9 июля, пресс-служба столичного главка МВД России.

Следствием было установлено, что обвиняемый в течение 11 лет (с 2001 по 2012 год) похищал деньги у собственников недвижимости в строящихся домах, а также незаконно присвоил себе несколько квартир.

В июне 2004 года он потребовал от членов ЖСК произвести существенные доплаты под различными выдуманными предлогами. В 2008 году мужчина переоформил 4 квартиры, которые уже фактически принадлежали законным владельцам, в собственность подставным лицам, своим родственникам и деловым партнерам, тем самым причинив ущерб хозяевам жилплощади на 30 миллионов рублей.

10 мая 2012 года руководителя жилищно-строительного кооператива задержали. Ему предъявили обвинение по статье "Мошенничество", а также "посадили" под домашний арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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