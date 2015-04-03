Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2015, 17:44

Происшествия

Экс-главу судебного департамента Москвы обвинили в мошенничестве

Фото: M24.ru

Следственный комитет предъявил обвинение экс-главе судебного департамента Москвы Вячеславу Липезина. Чиновника обвинили в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме Липезина под следствие попали его бывшие заместители Любовь Лопатина и Игорь Кудрявцев, а также генеральный директор ООО "Рабикон" Умар Заробеков.

Вячеслав Липезин был задержан 28 марта в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств руководством ООО "Рабикон".

Ссылки по теме


По данным следствия, глава компании представлял в московское управление судебного департамента Верховного суда России подложные постановления об оплате труда переводчику. В результате в минувшем году из российского бюджета пропало более 300 миллионов рублей.

Заместители Липезина выдавали деньги по поддельным документам. Чиновник находится под арестом до 24 мая. Свою вину Липезин не признает.

Сайты по теме


мошенничество следствие обвинения судебный департамент

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика