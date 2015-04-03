Экс-главу судебного департамента Москвы обвинили в мошенничестве

Фото: M24.ru

Следственный комитет предъявил обвинение экс-главе судебного департамента Москвы Вячеславу Липезина. Чиновника обвинили в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме Липезина под следствие попали его бывшие заместители Любовь Лопатина и Игорь Кудрявцев, а также генеральный директор ООО "Рабикон" Умар Заробеков.

Вячеслав Липезин был задержан 28 марта в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств руководством ООО "Рабикон".

По данным следствия, глава компании представлял в московское управление судебного департамента Верховного суда России подложные постановления об оплате труда переводчику. В результате в минувшем году из российского бюджета пропало более 300 миллионов рублей.

Заместители Липезина выдавали деньги по поддельным документам. Чиновник находится под арестом до 24 мая. Свою вину Липезин не признает.