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Происшествия

01 сентября 2014, 19:17

Подозреваемый в краже 6 млн рублей у клиента банка задержан в Москве

мошенничество криминал следствие кредит организованная группа

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве задержали мужчину, который подозревается в краже 6 миллионов рублей у клиента одного из банков, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В январе 2013 подозреваемый, который был при этом членом организованной группировки, получил по поддельному паспорту деньги, которые на самом деле принадлежали вкладчику банка.

Согласно разработанной преступной схеме, одна из фигуранток этого дела, работающая в банке, получила информацию о клиентах, у которых есть крупные вклады. Женщина сняла копии их паспортов и передала их организаторам группы. Затем были изготовлены "липовые" документы, по одному из которых подозреваемый и получил деньги.

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В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в июне бывшая сотрудница банка, предоставившая паспорта клиентов, была приговорена к 4 годам тюрьмы.

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