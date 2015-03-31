Москвич потерял на бирже 1 млн евро из-за махинаций брокерской компании

Москвич потерял на бирже миллион евро

39-летний москвич потерял на торгах миллион евро, сообщает телеканал "Москва 24". Деньги исчезли вместе с посредником, который помогал начинающему брокеру освоиться на бирже.

Желая обрести финансовую независимость, Николай Поляков решил попробовать свои силы в игре на бирже. Почти 2 месяца он изучал тонкости рынка Forex в теории и на практике. Мужчина осуществлял сделки на учебном счете – такая возможность есть у каждого брокера.

Затем Поляков занял у знакомого бизнесмена 79 тысяч евро и открыл счет. Самые выгодные условия сделок он нашел у компаний olotrading.com и astonforex.com. Они предлагали выплату стопроцентных бонусов за сделку.

Проверять фирмы мужчина не стал, а договор заключил через интернет. Сначала он выиграл 10 тысяч евро, а следующая сделка принесла уже 100 тысяч. Но после успешных торгов, когда общий доход Полякова составлял около миллиона евро, компании вдруг перестали выходить на связь и отвечать на запросы. Поляков остался должен огромную сумму денег своим кредиторам.

Организации, курирующие деятельность рынка Forex в России, также не знают, где искать мошеннические фирмы. "Сейчас в саморегулируемую организацию ЦРФИН входят 34 компании. Указанные компании в ЦРФИН никогда не входили", – пояснил зампредседателя правления саморегулируемой организации ЦРФИН Евгений Машаров.

Отметим, что в социальных сетях немало форумов и статей с историями обманутых игроков. Фирмы-мошенники, рассчитывая на человеческую жадность, обещают клиентам огромные суммы будущих выигрышей и оставляют ни с чем.

По словам экспертов, на биржах сегодня орудуют компании, которые, по факту, вообще не выводят своих клиентов на рынок Forex. Торги происходят на серверах этих фирм.

"Те фирмы, которые предлагают такого сорта услуги, как правило, в России имеют только своих представителей, которые помогают в заключении договора и дают советы. Сами они к той фирме, с которой клиент заключает договор, не имеют никакого отношения", – пояснил управляющий сделок по торговым операциям Владимир Твардовский.

При заключении договоров с брокерскими компаниями юристы советуют внимательнее изучать их документы. Главные признаки нечистых на руку брокеров – это отсутствие офиса в России, регистрация брокера в оффшорной зоне (например, на Бермудских островах), переводы денежных средств через прибалтийские республики и запредельные бонусы.