Девушка погибла от удара молнии

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На востоке Москвы в результате удара молнии погибла 25-летняя женщина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах во вторник.

По его словам, днем 25-летняя девушка с мужем шли по 2-ой Владимирской улице. В это время началась гроза, и молния попала в обоих супругов. "Молодой человек пришел в себя и пытался реанимировать супругу, делав ей искусственное дыхание, однако девушка скончалась", - рассказали в полиции.

Как сообщает Интерфакс, трагедия произошла в районе дома N29 по 2-й Владимирской улице. По информации агентства, жертвой стихии стала девушка, ранее приехавшая в Москву из Татарстана.

Пострадавший мужчина сейчас находится в одном из столичных травмпунктов, куда он самостоятельно доставил супругу.