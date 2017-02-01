87-летний астронавт Базз Олдрин принял участие в показе на мужской неделе моды

[html]
Walking the runway for @itsnickgraham #Mars collection WAS as easy as walking on the moon. #NYFWM pic.twitter.com/iTxgOuFLrU— Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) 31 января 2017 г.
87-летний астронавт Базз Олдрин вышел на подиум в рамках показа на мужской неделе моды в Нью-Йорке. Об этом пишет портал WWD. Он принял участие в показе американского бренда Nick Graham.
Второй человек в истории, высадившийся на поверхность Луны, стал первым астронавтом, который вышел на подиум.
Также в показе принял участие американский инженер, актер и популяризатор науки Билл Най. Новая коллекция Nick Graham стала тематической и получила название "Жизнь на Марсе", поэтому Олдрин и Най стали приглашенными участниками, воплощением космической идеи, а Най даже выступил с небольшой научной лекцией перед показом.
Олдрин выложил фотографию с Наем в своем твиттере с подписью: "Выйти на подиум для Nick Graham было также просто, как пройтись по Луне".