Смартфон-диетолог: 6 мобильных приложений для похудения

Фото: M24.ru

Весна – время готовиться к пляжному сезону. На помощь худеющим придет личный диетолог в пластиковом или металлическом корпусе - смартфон. Он посоветует диету, подсчитает калории, вдохновит на утреннюю пробежку и предложит упражнения. В мобильных приложениях разобарлось сетевое издание M24.ru

Новинки для iPhone

Все приложения, созданные для похудения, можно условно разделить на две категории: для ленивых и для активных. Первые предлагают посчитать употребленные за день калории, расписывают состав продуктов, предлагают варианты диет или сервисы, основанные на эффектах самовнушения, НЛП, 25 кадра и пр. Приложения для активных – отличные помощники для любителей бега и фитнес-тренировок. Посмотрим, что нового предлагают разработчики в этом году?

"Диетограф" - планировщик ежедневной диеты. Вышедшее на днях бесплатное приложение для iPhone обещает пользователям персональную диету, составленную из простых и полезных продуктов. "Диетограф" позволяет учитывать не только калории, но и белки, жиры и углеводы с учетом вашего возраста, веса и физической активности. В реальной жизни не всегда удается жестко следовать рассчитанной диете, но "Диетограф" может корректировать изменения в списке продуктов в течение дня.

По словам авторов, "Диетограф" не только учтет все съеденные и потраченные калории, но и поможет выработать полезные пищевые привычки и привыкнуть к правильному образу жизни. При этом приложение подходит для тех, кто только решил начать новую жизнь, профессиональных спортсменов и людей, мечтающих похудеть или набрать вес.

Правильное питание Согласно приложению, питание должно быть полноценным. На килограмм массы тела необходимо до 2-х граммов белка (для роста мышц), около грамма полезных жиров (для правильной работы жирового обмена), а также углеводы (энергия и помощь в доставке полезных веществ). Согласно приложению, питание должно быть полноценным. На килограмм массы тела необходимо до 2-х граммов белка (для роста мышц), около грамма полезных жиров (для правильной работы жирового обмена), а также углеводы (энергия и помощь в доставке полезных веществ). Если питательных веществ слишком мало, то организм начинает разрушать самое ненужное с его точки зрения - мышцы, на рост которых потрачено столько сил. Если же питания слишком много, либо оно нерегулярно, то излишки будут откладываться в виде жиров. При расчете количества продуктов "на глазок" ошибка может составлять до 30-50%, что полностью сводит на нет весь смысл подсчета.

И еще одна мартовская новинка для iPhone - CrossFit Workout, приложение для интервальных "тренировок дня". Кроссфит - это достаточно новая система фитнес-тренинга, которая с каждым днем набирает все большую популярность. Главным "козырем" кроссфита является отказ от какой-либо специализации - программа построена на функциональных движениях, выполняемых с высокой интенсивностью.

Фото: M24.ru

Она состоит из так называемых "тренировок дня" (Workout of the Day). В программе комбинируются такие действия, как бег (спринтерские забеги), гребля (на специальных тренажерах), прыжки (со скакалкой или на препятствия), лазание по канатам, работа с "железом" (гантели, гири, штанга), перенос вещей (медбол), упражнения на кольцах, переворачивание покрышек (огромных) и многие другие.

Приложение CrossFit Workout предлагет более 20 интервальных кроссфит тренировок ("Кардиокомплекс", "Прорыв", "Победа воли", "Сила и мощь" и т.д.) с разной нагрузкой и интенсивностью с описанием упражнений и пошаговой инструкцией.

Приложения для Android

Разработчики приложений для похудения на базе Android потрудились над улучшением сервисов. Так, были исправлены ошибки и появились новые фишки в приложениях:

GymBoom и Just 6 Weeks (программы для людей, занимающихся физическими упражнениями);

Endomondo Sports Tracker (ваш личный тренер в различных видах спорта);

Moves (шагомер, который автоматически отслеживает ваши каждодневные перемещения, просто положите телефон в сумку или карман);

iMapMyRIDE Riding Cycling GPS (для езды на велосипеде, отслеживает маршрут, расстояние, темп и может подсчитывать потраченные калории в режиме реального с помощью GPS);

Счетчик калорий от MyFitnessPal, Inc.

Just 6 Weeks просит тратить на приседания, отжимания и прочие элементарные упражнения всего по 10 минут три раза в неделю, эффект обещается уже через 6 недель. Приложение будет напоминать вам о тренировках, вести статистику выполненных упражнений, предложит выбрать уровень сложности и подходящую программу.

GymBoom – это электронный дневник тренировок, который поможет сохранить результаты каждого подхода в тренажерном зале, каждого упражнения и каждой тренировки в целом. Сервис предлагает составить личную программу тренировок с графиком, мотивационными картинками и отчетами о занятиях, он учитывает результаты тренировок и содержит справочник упражнений.

Endomondo - самое известное приложение в своем роде с высоким рейтингом, оно отлично подходит для бега, езды на велосипеде, ходьбы и других видов спорта. Приложение позволяет отслеживать в режиме реального времени продолжительность, расстояние, скорость и потраченные калории; смотреть маршрут прямо на карте; сохранять историю тренировок и результаты. Кроме того, здесь можно посмотреть программу последних тренировок ваших друзей или разместить записи своих тренировок в Facebook.

Бегать предлагается под любимую музыку - ее можно сохранить в плейлисте.

Фото: M24.ru

Посчитать калории на самартфонах можно, например, с помощью приложения "Счетчик калорий" от MyFitnessPal. Перед началом работы программа потребует регистрации или входа через Facebook, а затем предложит выбрать одну из трех целей: похудеть, поддержать вес или набрать его. После выбора задачи нужно установить параметры, понять, какой вес вы хотите сбросить, указать свой образ жизни (степень подвижности) и вбить индивидуальные параметры: рост, вес и пр.

Начать отслеживание изменения веса можно с помощью дневника "Счетчика". Каждый день вы сможете добавлять несколько влияющих на вес значений: приемы пищи и воды и спортивные упражнения. В конце дня можно взглянуть на общий результат и проследить за прогрессом.

Вот лишь несколько приложений, призванный сделать здоровый образ жизни нормой, а не непосильным испытанием.

Оксана Загребнева