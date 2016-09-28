ФАС предлагает отменить роуминг в России и странах Таможенного союза

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Федеральная антимонопольная служба предлагает отменить роуминг сотовой связи в России и странах-участницах Таможенного союза, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, по всей России, включая Крым, должен быть единый тариф. То же самое касается и стран Таможенного союза.

Артемьев призвал Минкомсвязи как можно быстрее закончить работу, направленную на отмену роуминга.