28 сентября 2016, 17:18

ФАС предлагает отменить роуминг в России и странах Таможенного союза

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Федеральная антимонопольная служба предлагает отменить роуминг сотовой связи в России и странах-участницах Таможенного союза, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, по всей России, включая Крым, должен быть единый тариф. То же самое касается и стран Таможенного союза.

Артемьев призвал Минкомсвязи как можно быстрее закончить работу, направленную на отмену роуминга.

В январе сообщалось, что роуминг на мобильную связь между российскими регионами могут отменить. На это потребуется несколько лет.

Немедленная отмена может привести к росту цен на связь. Поэтому стоит дождаться реформы всего межоператорского взаимодействия и технических доработок сети. Тогда отмена роуминга произойдет естественным образом.

